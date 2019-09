St. Agatha in Straberg : Dormagen verabschiedet Pater Johannes

Pater Johannes Kallarackal geht zurück nach Indien. Der Abschied fällt ihm, aber auch den meisten Gemeindemitgliedern schwer. Foto: Tinter, Anja (ati)

Dormagen Vor 38 Jahren ist Pater Johannes Kallarackal aus Indien nach Europa aufgebrochen – Ende November geht der 70 Jahre alte Priester zurück. Am Sonntag wird er mit einer Messe und einem Empfang in Straberg verabschiedet.

Der Abschied fällt ihm schwer. Da ist es gut, dass es nicht nur dem Scheidenden wehmütig ums Herz wird, sondern dass es den Dormagenern aus Straberg, Delhoven, Nievenheim und darüber hinaus genauso geht. Denn Pater Johannes Kallarackal hat in 20 Jahren im Seelsorgebereich Dormagen-Nord vieles erlebt. Am Sonntag verabschieden sich seine Gemeinden von Pater John, der wieder in sein Geburtsland Indien zurückkehrt, mit einer Heiligen Messe um 9.30 Uhr in St. Agatha Straberg mit anschließendem Empfang.

Warmherzig spricht der gerade 70 Jahre alt gewordene Pater Johannes über seine Erlebnisse, erwähnt Menschen und Ereignisse, die sich tief in sein Gedächtnis gegraben haben. „Es war eine glückliche Zeit, eine harmonische Zeit“, zieht er eine positive Bilanz. Und dieses gute Zusammenwirken von verschiedenen Gruppierungen ist ihm nach wie vor wichtig: „Es gab zum Glück kein Gegeneinander, keinen Gegenwind oder Streit, darüber freue ich mich sehr“, sagt Pater Johannes zufrieden. So fühlte sich der zuletzt als Pfarrvikar eingesetzte katholische Geistliche immer unterstützt, ob bei Sanierungsvorhaben an der Kirche St. Agatha, dem unvergesslichen Glockenguss zum Kirchen-Jubiläum oder anderen Aktionen an seinem Wohnort Straberg. Dort begleitet er die Aktionen von „Unser Dorf hat Zukunft“ im Walddorf mit großem Wohlwollen: „Genau das ist es doch, worauf es ankommt: Sich gemeinsam für eine bessere Gemeinschaft und den Ort einsetzen und etwas Gutes bewegen – das ist Segen bringend.“

Info Enger Draht zu den Schützen Wer Pater Johannes Kallarackal pflegt eine herzliche Verbundenheit mit der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Straberg. Was Die Schützen haben bereits Abschied von Pater Johannes genommen. Als Zeichen der Wertschätzung ernannten sie ihn zum Ehrenmitglied und -präses.

Als Pater Johannes Kallarackal nach dem Studium der Theologie und Wirtschaft vor 38 Jahren zu einem zweijährigen Studium nach Rom aufbrach, um auch Jugendpastoral und Katechese zu studieren, wusste er noch nicht, dass daraus 38 Jahre Tätigkeit in Europa werden würden. „Für eine kurze Zeit“ schickte ihn sein Orden – die indischen Karmeliter der unbefleckten Jungfrau Maria (C.M.I.), der erste einheimische Orden Indiens, der 1831 vom heiligen Chavara gegründet wurde – zur Aushilfe nach Bonn. „Daraus wurden zehn Jahre“, berichtet Pater Johannes lachend. Allerdings wurde er ins kalte Wasser geworfen, was er in seiner Zeit als Ordens-Koordinator für Deutschland geändert hat: „Die indischen Priester müssen vorher Deutsch lernen – und sich dann in Deutschland im ersten Jahr um Sprache, Kultur und Mentalität kümmern“, sagt er.

Nach einem Sabbatjahr, das er bei seinem Zwillingsbruder Sebastian, der auch Priester ist, in den USA und in Indien verbracht hat, kehrte er „für eine kurze Zeit zur Aushilfe“ nach Deutschland zurück, nach Dormagen-Nord, wo er zuerst in Delhoven wohnte, nach einem Jahr nach Straberg zog – und 20 Jahre blieb. Als verantwortlicher Pfarrer für Delhoven und Straberg ging es in Delhoven auch um die sanierungsbedürftige alte Kirche St. Josef – der Neubau als „kleine Lösung“ ist ein Schmuckstück, Teile der alten Kirche sind in das Pfarrhaus integriert. Nach dem Zusammenschluss zum Seelsorgebereich Dormagen-Nord übernahm Pfarrer Klaus Koltermann die Leitung und Pater Johannes für zehn Jahre die Aufgaben als Pfarrvikar. Indien hat er den Dormagenern auf vielen Reisen näher gebracht: „Ich habe bestimmt einige Brücken zu meiner Heimat für Dormagener geschlagen“, erinnert er sich gut an elf Gruppen aus Dormagen, denen er in Indien auch die Lebendigkeit der Kirche und die spezielle Gastfreundschaft zeigte.

Wenn Pater Johannes am 26. November in das Provinzialhaus seines Ordens in Thiruvananthapuram, der Hauptstadt des indischen Bundesstaats Kerala, zurückkehrt, nimmt er nicht viel mit: „Ich lasse alles hier zurück, ich packe keine Kartons. Aber ich trage unendlich viele gute Begegnungen und Erinnerungen an die Menschen hier im Herzen mit mir“, sagt er mit Gefühl: „Ich werde bestimmt alle sehr vermissen.“ Sein älterer Bruder und seine Schwester wohnen dort, sein Elternhaus liegt „nur“ eine Drei-Stunden-Fahrt entfernt. Wo er eingesetzt wird, steht noch nicht fest. „Vielleicht kann ich ja auch mit aussuchen, wo es hingeht“, sagt er bescheiden.