Sportlich in Dormagen : Mit Personaltraining fit in den Frühling

Olympiateilnehmer Peter Emelieze (l.) und Sportwissenschaftler Charbin Kleemann trainieren auch selbst an ihren neuen Geräten. Foto: Dieter Staniek

Dormagen Zwei Sportler eröffnen in Dormagen ein neues Fitnessstudio. Dort soll ganz individuell trainiert werden. Die Coaches sind selbst Olympiateilnehmer und Sportwissenschaftler.

Manchmal ist es schwierig, den inneren Schweinehund zu überwinden. Wer kennt sie nicht, diese Gedanken: Auf dem Sofa ist es noch allzu kuschelig, nach der Arbeit ist man sowieso müde oder viele andere Dinge wollen am Tag erledigt werden. Der Sport kommt dann oft zu kurz und die Sache mit der Motivation ist mitunter schwierig. Genau da setzt das Konzept von Peter Emelieze und Charbin Kleemann an. „Alleine ist es manchmal schwer, Sport zu machen“, sagt Charbin Kleemann. „Aber wenn die Leute zu uns kommen, sind sie in guten Händen und wir erarbeiten gemeinsam einen Plan, wie die eigene Fitness gesteigert werden kann.“ Die persönliche Betreuung steht dabei an erster Stelle, denn die beiden Sportler bieten in ihrem neuen Studio „5Ways Fitness Gym“ Personaltraining an.

Die beiden Trainer wissen genau, was sie tun. Peter Emelieze ist selbst Profi-Sportler und Spezialist im 100-Meter-Sprint. Für sein Heimatland Nigeria hat er 2012 bei den Olympischen Spielen in London teilgenommen, seit 2016 startet er für Deutschland, er trainiert beim TSV Bayer Dormagen. Der 33-Jährige hat die Trainer Lizenz „A“, ist Gesundheitstrainer und hat schon viele Jahre Erfahrung als Fitnesstrainer in einem Studio. Charbin Kleemann ist ebenfalls Leichtathlet beim TSV, außerdem hat er „Sports in Performance“ (zu deutsch: Sport in Leistung) an der Sporthochschule Köln studiert. Auch er verfügt über Trainerlizenzen und Erfahrung als Coach.

Info Training für zwischendurch Übung Eine gute Übung für zu Hause empfiehlt Charbin Kleemann: Um die Schulterpartie und den oberen Rücken zu stärken, einfach ein elastisches Band um die Handgelenke fassen und mit aufgerichtetem Oberkörper nach außen ziehen. Beinkraft Treppen steigen kräftigt die Beinmuskulatur. Starke Beine sind wichtig für einen gesunden Rücken. Kontakt www.5waysfitnessgym.com

„Wir wollen uns abgrenzen gegenüber den Fitnessstudios, die es sonst gibt“, beschreibt Kleemann die Entscheidung, Personal Training anzubieten. Die Idee dazu hatte Peter Emelieze schon länger, aber auch durch Corona verzögerte sich die Umsetzung. Dabei kann im nagelneuen, modernen Studio an der Krefelder Straße 59 sehr gut Corona-konform trainiert werden, weil nicht mehr als vier Personen gleichzeitig dort trainieren sollen. Der Grund dafür ist aber auch, damit sich die Trainer intensiv um ihre Kunden kümmern können. Wie genau dann ein Trainingsplan aussieht, wird mit jedem Kunden ganz individuell ausgearbeitet. „Wir haben auch die Möglichkeit, hier eine professionelle 3D-Körperanalyse durchzuführen“, erklärt Peter Emelieze. „Es ist für die Kunden auch gut, die Ergebnisse daraus schwarz auf weiß zu sehen“, führt Charbin Kleemann weiter aus. Denn durch die Körperanalyse kann man beispielsweise genau erkennen, welche Muskelgruppen das meiste Training nötig haben oder wie hoch der Körperfettanteil ist.