Sportlerehrung in Dormagen : Voss und Hartung Sportler des Jahres

Dormagen Mit coronabedingter Verspätung ehrte die Stadt ihre Sportler des Jahres 2019: Turn-Ass Sarah Voss sowie Fecht-Europameister Max Hartung. Ex-Sportverbands-vorsitzender Claus Radke erhielt die silberne Ehrennadel der Stadt.

Es war natürlich die ungewöhnlichste Sportlerehrung, die es in Dormagen bislang gegeben hat. Coronabedingt hatte die Stadt nur einen sehr überschaubaren Teilnehmerkreis ins Restaurant „Zum Volksgarten“ im Hotel Friedestrom geladen. Den Top-Sportlern wurde gleichwohl eine so festliche Ehrung zuteil, wie es unter diesen Bedingungen möglich war. Das empfanden sie auch so: Weltklasse-Fechter Max Hartung als Sportler des Jahres ebenso wie sein Pendant bei den Sportlerinnen, Sarah Voss, Siebte bei den Turn-Weltmeisterschaften in Stuttgart 2019. Als „Mannschaft des Jahres“ wurde das Minigolf-Team MGC Dormagen-Brechten mit seiner Kapitänin Vanessa Peuker ausgezeichnet. Der Titel der Nachwuchssportlerin des Jahres ging an die Kanutin Liv Konrad vom WSC Bayer.

Bei aller Freude über die Auszeichnungen war die Unsicherheit über Form und Zukunft den Sportlern anzumerken. Fecht-Europameister Max Hartung vermisst schlichtweg die Wettkämpfe. „Wir spielen im Training oft Fußball-Tennis“, gestand er. Es gebe viel Grundlagentraining und Lehrgänge, die aber die fehlenden Weltcup-Duelle gegen internationale Kontrahenten nicht ersetzen können. Vor (den ausgefallenen) Olympischen Spielen sah sich der Athlet des TSV Bayer in guter Form. Was mit Blick auf Olympia 2021 kommen wird, sei eine „Wundertüte“. Bei Turn-Star Sarah Voss ist es ähnlich. Die Trainingsbedingungen sind schwieriger geworden: „Wir haben weniger und kleinere Trainingsgruppen in der Halle. Die Trainingszeiten sind geringer geworden, „die nutzen wir dafür effektiver“, sagt die ehemalige Schülerin des Norbert-Gymnasiums. Inzwischen seien auch Hilfestellungen wieder möglich. Sie hat immerhin noch zwei Wettkämpfe in diesem Jahr in ihrem Terminkalender stehen: einmal die Turn-Bundesliga mit ihrem Verein Turnzentrum DSHS Köln sowie die Deutschen Meisterschaften im November in Düsseldorf. Um das Olympia-Ticket geht es für Sarah Voss dann bei speziellen Wettkämpfen im kommenden Jahr.