Auszeichnung der Stadt Dormagen : Top-Sportler werden im Mai geehrt

So war es 2020, v.l.: Sarah Voss, Bürgermeister Erik Lierenfeld, Liv Conrad, Max Hartung und Vanessa Peuker. Foto: Stadt Dormagen

Dormagen Die Stadt Dormagen will die Feier ausrichten und hat die Sieger auch bereits gewählt. Wann und wo die Auszeichnungen stattfinden werden.

Von Klaus-Dieter Schumilas

Es ist eine gute Nachricht für die Top-Sportler in Dormagen: Es wird in diesem Jahr – trotz der Corona-Pandemie – eine Sportlerehrung der Stadt geben. Im vergangenen Jahr war sie aus diesem Grund gänzlich ausgefallen. Der Termin steht auch bereits fest: 11. Mai. „Wir hoffen und sind zuversichtlich, dass zu diesem Zeitpunkt die Corona-Lage so ist, dass wir eine schöne Feier über die Bühne bekommen. Wenn auch leider nur in einem kleineren Kreis“, sagt die Sport-Fachbereichsleiterin Ellen Schönen.

Die wichtigste Voraussetzung, damit eine solche Ehrung überhaupt stattfinden kann, ist bereits erledigt: die Festlegung des Sportlers, der Sportlerin, der Mannschaft sowie der Nachwuchssportler des Jahres. Am vergangenen Montag war die Jury zusammengekommen, um das Kandidatenfeld zu sichten und am Ende eine Entscheidung zu treffen. „Aufgrund vieler fehlender Wettbewerbe war es schwieriger als vor Corona, ein breites Kandidatenfeld zusammenzustellen“, sagt Schönen. Dass die Starter bei den Olympischen Spielen in Dormagen quasi automatisch auch im Fokus der Jury waren, ist nachvollziehbar. Eine automatische Ableitung, dass daraus auch der Titel „Sportler des Jahres“ erfolgt, gibt es nicht.

Die Feier im kleineren Rahmen soll am 11. Mai erneut im Hotel Friedestrom in Zons erfolgen. Das feine Restaurant war im Jahr des Ausbruchs der Pandemie bereits der alternative Austragungsort. Eigentlich sollte nach der Fertigstellung der Aula des Bettina-von-Arnim-Gymnasiums die Sportlerehrung dort dauerhaft zu Gast sein. Die großen Baumängel samt Sperrung sowie die Pandemie haben diese Pläne allerdings durchkreuzt. Jetzt wird das Hotel Friedestrom zum zweiten Mal der Ort der Feier sein, was vor zwei Jahren bei den Gästen ausgesprochen gut angekommen war.