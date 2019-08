Sport in Zons : 7-Meilen-Lauf kann gewohnte Strecke beibehalten

Dormagen Trotz der Baumaßnahme können die Läufer die Stürzelberger Straße am 27. September nutzen.

Das schreckte die Verantwortlichen des ausrichtenden Vereins, der SG Zons, auf: Sie befürchteten massive Probleme, die auf sie im Falle einer kurzfristigen Streckenänderung zugekommen wären. Davon bleiben sie nun verschont. „Die Läufer bekommen die Gelegenheit, an diesem Abend die Stürzelberger Straße zu nutzen. Dafür will die Stadt die Baustelle vorher so säubern, dass die ,Sieben Meilen von Zons’ dort stattfinden können“, betont Hofstadt, dass die Läufer keine Einschränkungen zu befürchten haben. Die SG Zons will die Stürzelberger Straße mit fünf bis acht zusätzlichen Streckenposten ausstatten, die sich um das Ausleuchten der Baustelle mit Scheinwerfern kümmern: „Wir wollen für die nötige Beleuchtung sorgen, je nach Wetterlage und Trockenheit der Felder mit Fackeln“, erklärt der Leichtathletik-Abteilungsleiter. Insgesamt sind mindestens 170 Helfer im Einsatz für den Nachtlauf, der schon gut nachgefragt wird: „Wir haben schon 500 Meldungen erhalten, das ist eine sehr gute Zahl“, sagt Hofstadt zufrieden.