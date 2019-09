Sport in Dormagen : Standort für neue Fechthalle ist noch nicht klar

Dormagen Dormagen will eine neue Fechterhalle. Als Standort ist aus finanziellen Gründen Knechtsteden favorisiert.

Etwas Licht ins Dunkel könnte die Sitzung des Kreissportausschusses am Dienstag bringen. Denn dem Rhein-Kreis Neuss fällt bei diesem rund sieben bis acht Millionen Euro teuren Bauprojekt eine wichtige Rolle zu: als möglicher Bauherr, Betreiber und Finanzier. Dort wird es um den möglichen Standort gehen müssen. Es gibt drei Szenarien. Zwei davon, Nievenheim und Knechtsteden, hat die Verwaltung unter finanziellen Gesichtspunkten durchgespielt. Danach gilt grundsätzlich: Eine bis zu 70-prozentige Förderung der zuschussfähigen (Bau)Kosten durch das Land gibt es nur dann, wenn es sich um eine Halle rein für den Leistungssport handelt. Egal, an welchem Standort. Ist eine Mischnutzung in einer solchen Halle vorgesehen, also Leistungs- und Schulsport, läge die Förderung durch das Land lediglich bei 42 Prozent. Der Rhein-Kreis geht laut Verwaltung davon aus, dass sich die Stadt Dormagen gleichwertig an den Restkosten beteiligt, wenn die Halle in Knechtsteden gebaut wird. Das Besondere: Das dortige Areal ist Eigentum des Rhein-Kreises, in Nievenheim würde auf städtischem Boden neben der Gesamtschule gebaut. Damit wäre die Stadt „automatisch“ Bauherrin, was sie (wahrscheinlich) nicht sein will. Laut Stadt gibt es von Seiten des Rhein-Kreises Vorbehalte, sich an den Kosten für einen Bau in Nievenheim zu beteiligen. Die Übersicht: