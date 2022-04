„Sport im Park“ in Dormagen : Die Stadt macht ihren Bürgern wieder Beine

Dormagen Kostenlos, unkompliziert und ohne Anmeldung kann man am Programm von „Sport im Park“ teilnehmen, das ab Mai eine Neuauflage erfährt.

Wer gerne Sport unter freiem Himmel treibt, dies aber weder alleine tun, noch sich einem Verein anschließen möchte, gehört zur Zielgruppe, die die Stadt Dormagen mit ihrer Aktion „Sport im Park“ ansprechen möchte. Das für alle offene Fitnessprogramm wird neu aufgelegt: Von bis Oktober bietet die Stadt die kostenlosen Kurse an. In diesem Zeitraum wird an fast jedem Tag mindestens ein Sportkurs angeboten. „Das Programm wurde bereits in den vergangenen Jahren sehr gut angenommen“, sagt Tatjana Rüber vom Sportservice. „Bei den Kursen ist für jeden etwas dabei, und es ist ganz einfach mitzumachen: Einfach hinkommen und loslegen!“