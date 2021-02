Spitzenposition in Dormagen: Behncke: "Bin für Geschäftsführung geeignet"

Dormagen Der ehemalige Vorsitzende der Ratsfraktion in Dormagen sowie kurzzeitig auch der Kreistagsfraktion, Andreas Behncke, betont seine Eignung für die Position des Geschäftsführers der Wohnraumgesellschaft.

In der Stellenausschreibung ist die Rede davon, dass Bewerber über eine abgeschlossenes FH/Hochschulstudium in einem Studiengang mit Immobilienbezug oder in einer vergleichbaren, für die betreffende Stelle ebenfalls förderlichen Studienrichtung. Neben „umfassenden“ betriebswirtschaftlichen Kenntnissen soll der Bewerber über Erfahrung im Bereich einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft oder einer kommunalen Gebäudewirtschaft verfügen. Behncke, der aktuell Referent für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Kultur, Umwelt, Klimaschutz, Energie, Integration bei der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik (SGK) in Düsseldorf ist, sagt: „Ich habe einen juristischen FH-Abschluss, der für die Tätigkeit förderlich ist. Darüber hinaus hatte mein Studium einen ca. 40-prozentigen Anteil BWL.“ Ferner habe er nach seinem Studium „Jahre im Controlling der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln gearbeitet“. In seinem Studium habe er sich zudem auf das Baurecht spezialisiert und habe nicht nur die theoretischen Grundlagen erworben, sondern durch „meine Tätigkeiten im Planungsausschuss und als Fraktionsvorsitzender auch umfassende praktische Erfahrungen in diesem Bereich“. Mit 13 Jahren Berufserfahrung in der Kommunal- und Landesverwaltung dürfe er, sagt Behncke, „sicher behaupten, Verwaltungsstrukturen zu kennen. Der restlichen Voraussetzungen erfülle ich ebenfalls.“