Spielplatz in Delhoven Neues Klettergerüst am Amselweg

Eltern und Kindern, die aktuell am Spielplatz „Amselweg“ in Delhoven entlang laufen, wundern sich, denn irgendwas scheint auf dem großflächigen Gelände zwischen Holzweg, Pfauenstraße und Amselweg zu passieren. Das alte Klettergerüst ist weg, ein nagelneues und eindeutig größeres Spielgerät steht in der Mitte der Spielanlage.