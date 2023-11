Spielplätze in Dormagen Familien sollen Ideen und Wünsche äußern

„Ein gutes Angebot an Spiel und Aufenthaltsplätzen für die Kinder und Jugendlichen in unserer Stadt ist mir sehr wichtig. Durch die Begehungen und den Austausch mit den Familien vor Ort wollen wir in Erfahrung bringen, was gut ankommt und wo wir noch Nachholbedarf haben“, sagt Bürgermeister Erik Lierenfeld. „Nachdem die Arbeit der Kommission während der Corona-Pandemie eingeschränkt war, soll sie zukünftig wieder intensiviert werden, um noch näher an die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen ranzukommen.“ Zu der Kommission gehören Vertreterinnen und Vertreter der Technischen Betriebe Dormagen, des Fachbereichs Kinder, Jugend, Familie und Schule, des Jugendhilfeausschusses sowie Gäste, wie zum Beispiel die Inklusionsbeauftragte.