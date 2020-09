Spektakulärer Polizeieinsatz : Aufregung um Hubschrauber – Sondereinheit trainiert in Dormagen

Aufregung um Hubschrauber – Sondereinheit trainiert in Dormagen

Dormagen Mehrere unbeleuchtete Hubschrauber, die am Mittwoch vor allem über der Innenstadt kreisten, sorgten für Aufsehen. Zeugen berichteten, dass sich Personen abseilten. Die Polizei hält sich bedeckt.

Die Hubschrauber erhielten am Mittwochabend viel Aufmerksamkeit in Dormagen, weil sie erheblichen Lärm verursachten und auch noch unbeleuchtet waren. Zeugen berichteten, dass die Hubschrauber sich auf die alten Hochhäuser am Höhenberg konzentrierten; dort sollen sich angeblich auch Personen abgeseilt haben. Diese Information ließ sich allerdings nicht verifizieren.