Verkehr in Dormagen : Sperrung der Bahnstrecke auf Freitag verschoben

Verkehr in Dormagen

Bei Ineos wird noch an den Folgen des Bahnunglücks auf dem Werksgelände gearbeitet. Foto: Ineos/Oliver Brenneisen

Dormagen Nach dem Entgleisen einer Lokomotive mit zwei Kesselwagen auf dem Ineos-Gelände ziehen sich die Aufräumarbeiten hin. Die nahe gelegene Bahnstrecke soll nun am Freitag voraussichtlich zwischen 10 und 14 Uhr gesperrt werden. Betroffen sind S11, RE6 und RE7.

Nach der Tagung eines Krisenstabs und einer Lagebesprechung beim Petrochemieunternehmen Ineos ist von einer zunächst geplanten neuerlichen Sperrung der Bahnstrecke zwischen Dormagen und Köln am Donnerstag abgesehen worden. Diese Sperrung soll nun am Freitag, 25. September, erfolgen, voraussichtlich in der Zeit von 10 bis 14 Uhr, teilte das Unternehmen mit.