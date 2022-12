Spenden in Dormagen Hilfstransport für Ukraine geplant

An drei Tagen werden im Raphaelshaus wieder Sachspenden gesammelt. Die Anfahrt dorthin sollte über die Bundesstraße 9 erfolgen. Zu folgenden Zeiten können die Sachen dort abgegeben werden: Montag, 19. Dezember, von 16 bis 19 Uhr, Mittwoch, 28. Dezember, von 16 bis 19 Uhr und Mittwoch, 4. Januar, von 16 bis 19 Uhr. Für den nächsten Transport werden aktuell folgende Sachspenden benötigt: Warme Kleidung für Erwachsene und Kinder wie bspw. Pullover, Longsleeves, Jacken und Mäntel, Winterschuhe und Arbeitsschuhe. Auch Leib- und Unterwäsche wie warme, lange Unterwäsche oder Skiunterwäsche, dicke Socken und Strumpfhosen werden benötigt. Ebenfalls gewünscht wird Winterausrüstung (Schals, Mützen, Handschuhe etc.). Wie bereits bei vorherigen Lieferungen braucht es außerdem Medikamente wie Schmerzmittel, Erkältungsmittel und Salben sowie medizinische Hilfsmittel wie Mull, abgepackte Verbände, alte Verbandskästen. Zudem werden Rollatoren gebraucht. Ebenfalls dringend seien Langhaltbare Lebensmittel (Fertig-Mahlzeiten und Snacks), akkubetriebene Lampen, Batterien und große Kerzen. „Auch Schokolade, die Menschen brauchen auch mal was Süßes“, heißt es.