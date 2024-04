Special Olympics Fahrrad-Delegation macht Halt in Dormagen

Dormagen · Um Inklusion zu fördern, gibt es am 5. Mai in Dormagen eine besondere Veranstaltung. Was genau geplant ist.

26.04.2024 , 18:35 Uhr

2023 war eine Gruppe aus Guinea-Bissau vor den Special Olympics zu Gast in Dormagen. Foto: Stadt Dormagen

Die Stadt Dormagen möchte auf das Thema Inklusion aufmerksam machen, und unterstützt deshalb eine besondere Fahrradtour. Diese findet im Vorfeld der Landesspiele der Special Olympics statt. Der Veranstaltungsort ist in Münster, die Fahrrad-Delegation macht auf ihrem Weg dorthin am 5. Mai einen Halt in Dormagen. Gegen 14.30 Uhr treffen die Radfahrer an der Alten Apotheke auf der Kölner Straße ein, wo sie unter anderem von Bürgermeister Erik Lierenfeld in Empfang genommen werden. Dort können sich die Teilnehmenden mit Getränken und Snacks stärken. Danach ziehen sie unter musikalischer Begleitung der Samba Band Katakichi zum Paul-Wierich-Platz. Alle Bürger sind herzlich eingeladen, sich ab 15 Uhr dem Umzug anzuschließen. „Inklusion ist und bleibt ein wichtiges Thema für uns. Daher wollen wir uns auch weiterhin dafür stark machen, dass alle Menschen am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können.“, sagt Bürgermeister Erik Lierenfeld. Anmeldungen zur Fackel-Fahrrad-Tour sind noch bis zum 30. April möglich. Es können auch Teilstrecken gefahren werden. Weitere Informationen gibt es online unter https://landesverbaende.specialolympics.de/nrw/ .

(sku)