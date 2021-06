SPD Dormagen vor Nominierung : Birgit Burdag will in den Landtag

Birgit Burdag will in den Landtag

Dormagen Der SPD-Vorstand schlägt mit der Gesamtschul-Direktorin eine „Halb-Grevenbroicherin“ als Kandidatin vor. Die muss am Freitag erst noch nominiert werden.

Das Votum des gesamten Parteivorstands ist einmütig, jetzt haben die Mitglieder das Wort: Sie sollen am Freitag, ab 18 Uhr, auf der Jahreshauptversammlung Birgit Burdag als Landtagskandidatin der Dormagener SPD nominieren. Am Mittwoch wurde die 64 Jahre alte Burdag offiziell vorgestellt. Setzt sie sich in den Wahlkreisen Dormagen, Grevenbroich, Rommmerskirchen und Jüchen durch, dann dürfte sie die Herausfordererin von Heike Troles (CDU) sein, deren Nominierung als sicher gelten kann.

Die gebürtige Emsdettenerin, die seit 1994 in Dormagen lebt, will mit „Kraft und Energie“ im Düsseldorfer Landtag mehr erreichen für den Wahlkreis als Amtsinhaberin Troles, vor allem im Schulbereich. Die Pädagogin, die seit 1998 an der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in Grevenbroich arbeitet und heute dort Direktorin ist, sieht in den Schülern die großen Verlierer der Pandemie: „Das Land hat einfach zu wenig getan. Noch heute haben viele Schüler kein iPad zur Verfügung. Ein Viertel des Schuljahrs ist verloren. Ein ,Weiter so’ darf es nicht geben“, sagt sie. Sie vermisst von der Landesregierung Konzepte und ein notwendiges „Entschlacken der Lehrpläne“. Ein anderes zentrales Thema sei die Entlastung der kommunalen Haushalte: Die Möglichkeit, „Corona-Kosten“ auf Jahre zu strecken sei eine nette Bilanzierungshilfe, „aber Geld ist nicht geflossen“. Sie ist für einen „Schuldenschnitt“.