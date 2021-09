Überflutungsrisiko in Dormagen : SPD sieht Stadt bei Starkregen gut geschützt

Dormagen Der Herbst steht vor der Tür – und damit auch Befürchtungen, dass es in den kommenden Monaten immer wieder zu Starkregenereignissen kommen kann.

„Selbst bei dem Jahrhundert-Regenereignis im Juli waren vollgelaufenen Keller in den meisten Fällen auf eine fehlende Rückstausicherung oder das Eindringen von Wasser beispielsweise über Lichtschächte zurückzuführen“, sagt Ratsmitglied Willi Becker. „Die Stadt plant und arbeitet im Rahmen ihrer Zuständigkeiten und Möglichkeiten daran, Präventionsmaßnahmen für Starkregen in ihrem Entwässerungsnetz zu installieren“, so Pälmer. Für den Hochwasserschutz bei fließenden Gewässern seien aber u. a. Deichverband, Bezirksregierung oder Erftverband zuständig. „Unser Wunsch ist es, dass die Bürger ihr lokales Überflutungsrisiko auf Grundlage einer Starkregenkarte einschätzen können, um auch für die notwendigen Schutzmaßnahmen auf ihrem Privatgrundstücken zu sorgen“, erklärt Dries. Hierfür gäbe es Überlegungen, allerdings würde zunächst die in Kürze geplante Veröffentlichung von Starkregengefahrenkarten für ganz NRW durch das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie abgewartet.