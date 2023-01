SPD in Dormagen Voigt-Nachfolge in der Ratsfraktion ist noch unklar

Seit Jahresanfang ist Martin Voigt neuer Leiter des Currenta-Nachbarschaftsbüros „Chempunkt“ an der Straße Unter den Hecken. Was für den 36-Jährigen ein guter beruflicher Schritt ist, bedeutet für die SPD in Dormagen einen herben Verlust. Denn Voigt wird zwar Mitglied bei den Sozialdemokraten bleiben, aber seine Ämter bzw Funktionen niederlegen. Konkret wird er sein Ratsmandat Ende März niederlegen. Er wird dann auch nicht mehr in den Ausschüssen der Stadt mitarbeiten: im Haupt-, Planungs-, Digitalisierungs- und Rechnungsprüfungsausschuss. „Es ist eindeutig ein Verlust“, urteilt Fraktionsvorsitzender Michael Dries. Voigt ist zusammen mit Sonja Kockartz-Müller einer von zwei 2. Vorsitzenden. Hinzu kommen im Fraktionsvorstand auch noch fünf stellvertretende Vorsitzende.