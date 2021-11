SPD in Dormagen : Experten sollen Personal rekrutieren

Dormagen Haushaltsklausur der SPD in Zons: Es sollen modernere Wege gegangen werden, um qualifiziertes Rathaus-Personal zu gewinnen. Das Stichwort lautet „Recruiting“.

Nach mehr als acht Stunden Prüfung und Beratung, denen über zehn Arbeitskreissitzungen vorausgegangen waren, hat die SPD am vergangenen Wochenende auf einer Klausurtagung in Zons ihre Beschlüsse zum vorgelegten Haushaltsplan 2022 der Stadt gefasst. Das Fazit überrascht nicht: „„Der von Kämmerer Torsten Spillmann vorgelegte und von unserem Bürgermeister Erik Lierenfeld bestätigte Entwurf ist solide und zukunftsorientiert“, fasst Fraktionsvorsitzender Michael Dries zusammen. „Am Ende bleibt sogar noch Spielraum für die Finanzierung von weiteren Projekten, die für die Menschen vor Ort wichtig sind.“

So war auch der Beschluss der Sozialdemokraten zum Vorschlag der Verwaltung einstimmig, die Elternbeiträge für die Kindertagesstätte und die Offene Ganztagsschule um 1,2 Millionen Euro weiter zu senken. „Auch wenn wir unser Ziel der Beitragsfreiheit für Kita und OGS noch nicht ganz erreichen, wäre die Gebührenfreiheit für alle Einkommensschichten an dieser Stelle unseriös, da wir aufgrund der Pandemie immer noch nicht endgültig abschätzen können, wie lange wir Mittel für die Finanzierung der Folgekosten binden müssen“, sagt Martin Voigt, Fraktions-Vize und finanzpolitischer Sprecher. Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie steht auch das ca. 320.000 Euro starke Maßnahmepaket, dass für die Kinder- und Jugendförderung vorgelegt wurde und dessen Finanzierung volle Zustimmung erfährt.

Wichtig ist der SPD zudem ein gesundes und nachhaltiges Mittagessen für alle Kinder, das sich aus biologisch angebauten und lokalen Produkten zusammensetzt. Hier fordert sie Finanzmittel, damit ein zielgerichtetes Konzept in Zusammenarbeit mit entsprechender Fachexpertise erarbeitet wird, welches kurz- bis mittelfristig in den städtischen Betreuungseinrichtungen umgesetzt werden kann. Ziel bleibt ein kostenloses Mittagessenangebot für alle Schülerinnen und Schüler. Weitere Gelder sollen nach Ansicht der Sozialdemokraten im kommenden Jahr für die Schaffung von Sport- und Freizeitorten insbesondere für Jugendliche in verschiedenen Stadtteilen investiert werden. Dabei ist sowohl an Outdoor-Treffpunkte als auch an Multifunktionsflächen für sportliche Aktivitäten gedacht.