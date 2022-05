Kita-Plätze in Dormagen : SPD greift CDU an - Kritik „polemisch und dreist“

Dormagen Die SPD weist die Kritik der CDU-Parteivorsitzenden Anissa Saysay an den 102 fehlenden Betreuungsplätzen in Kitas als „polemisch“ und „dreist“ zurück.

Kinderbetreuung in Dormagen : Zu wenige U3-Plätze in Kitas

Sie stellt zur Kritik von Saysay an den fehlenden U3-Plätzen klar: „Es war die Sprecherin der CDU-Fraktion, die in den Sitzungen des Jugendhilfeausschusses vom 17. Februar 2022 sowie auch schon zwei Jahre zuvor, am 10. März 2020, sogar die Befürchtung eines ,Überausbaus‘ geäußert und immer wieder Bedenken bezüglich des weiteren Ausbaus formuliert hat.“ Der Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses, Laurenz Tiegelkamp, ergänzt: „Richtig ist, dass die Verwaltung den Bedarf damals wie heute richtig im Blick hatte und auch die Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses gegen die immer wieder geäußerte Kritik der CDU-Sprecherin am Ende auch einstimmig gefasst wurden. Dass sich der Ausbau nunmehr verzögert, ist kritisch, aber liegt nicht in der Verantwortung der Stadtverwaltung.“