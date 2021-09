SPD-Gesundheitsexperte in Dormagen : Lauterbach fordert „mehr Geld für Pflege“

Dormagen Mit dem Gesundheitsexperten der SPD, Karl Lauterbach, haben die Dormagener Sozialdemokraten am Montag Mittag einen der prominentesten deutschen Politiker im Endspurt des Bundestagswahlkampfes in die Stadt geholt.

Zusammen mit CDU-Minister Jens Spahn ist Lauterbach der gefragteste Gesprächspartner in der Corona-Pandemie. Bei seinem einstündigen Besuch vor dem Historischen Rathaus standen die Pandemie und die Impfkampagne im Mittelpunkt des Interesses. Viele Dormagener nutzten die Gelegenheit, Lauterbach zu befragen. Das geschah kritisch, aber in den allermeisten Fällen sachlich. Störungen des Lauterbach-Gastspiels gab es so gut wie keine, die Polizei konnte sich im Hintergrund halten.

Dormagenes Parteivorsitzender Carsten Müller zeigte sich angesichts der rund 150 Interessenten hochzufrieden mit der Resonanz: „Dass an einem Montag in der Mittagszeit so viel Leute kommen, zeigt, wie populär Lauterbach ist.“ Der im Falle eines Wahlsiegs der SPD als möglicher Gesundheitsminister Gehandelte („Ich würde das Amt nicht ablehnen, mein Leben geht aber weiter, wenn ich es nicht werden würde“) sprach sich deutlich dafür aus, dass im Pflegebereich höhere Gehälter bezahlt werden müssen, um den Beruf attraktiver zu machen. „Das Tarifgefüge muss verändert und näher an die ärztlichen Tarife herangebracht werden.“