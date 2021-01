SPD-Fraktionsvorsitzender aus Dormagen : „Die Kaltmiete wird nach oben ausgereizt“

Interview Dormagen Der SPD-Fraktionsvorsitzende sieht in einer städtischen Baugesellschaft einen Lösungsweg zu mehr bezahlbarem Wohnraum. Wenn die komme, gäbe es mehr Bewegung auf dem Wohnungsmarkt.

Herr Dries, warum hilft eine städtische Baugesellschaft gegen die Wohnungsnot?

Michael Dries Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Das Angebot hinkt dieser Nachfrage deutlich hinterher. Vor allem an bezahlbaren Mietwohnungen fehlt es. Die Preise für Neubauwohnungen sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Das ist zwar auch den gestiegenen Baukosten geschuldet und den Instandhaltungskosten, aber hier regelt auch die hohe Nachfrage den Preis. Die Löhne und Gehälter haben da nicht Schritt gehalten. Für Menschen mit niedrigen und auch schon mit mittlerem Einkommen wird es schwieriger eine Mietwohnung zu bekommen. Es werden zu wenige Wohnungen gebaut und wenn, sind sie sehr teuer oder sehr schnell vergeben.

Ist das nicht eher eine Aufgabe von Privaten?

Dries Private Investoren und Vermieter haben oftmals ein vorrangiges Interesse daran, eine hohe Rendite zu erwirtschaften. Dabei gibt es sicher Ausnahmen bei den privaten Vermietern und zum Beispiel auch beim genossenschaftlichen Wohnungsbau. Doch die Ausnahmen können nicht den steigenden Bedarf in Dormagen decken. Es ist erkennbar, dass bei den meisten Neubauwohnungen die mögliche Kaltmiete weit nach oben ausgereizt wird, jedenfalls ist das der Eindruck auf dem Wohnungsmarkt. Dadurch steigt auch der Mietspiegel in Dormagen immer weiter, vor allem in den Wohnungsgrößen mit der größten Nachfrage. Das freut die Vermieter, ist aber eben schlecht für Mieter, die eine neue Wohnung suchen. Eine städtische Gesellschaft hat nach unserer Vorstellung dagegen als wichtigste Aufgabe bedarfsgerecht, nach sozialen und ökologischen Gesichtspunkten Wohnraum zu schaffen.

Wird damit nicht ein unnötiger Kostenapparat aufgebaut?

Dries Eine schlank aufgebaut Gesellschaft kann mit überschaubaren Kosten arbeiten. Die Gesellschaft soll auf Grundlage der Vorgaben des Rates vor allem koordinieren und braucht dafür nur wenig eigenes Personal, was auch die Kosten in der Verwaltung niedrig hält. Die Durchführung, wie das Bauen selbst und die Haus- und Wohnungsverwaltung, inklusive der Vermietung, können extern vergeben werden. Für eine Wohnungsbaugesellschaft bestehen zudem andere Vergabemöglichkeiten, als es für eine Kommune der Fall ist. Es bleiben noch die Kosten für die Gründung der Gesellschaft, was sich in einem sehr niedrigen Bereich abspielen sollte sowie für die laufende Steuerung und Überwachung der Tätigkeiten der Gesellschaft, die je nach Ausgestaltung sehr gering sein können. Das Kapital, was zur Gründung einer Gesellschaft notwendig ist, habe ich außen vor gelassen, da das Geld ja nicht weg ist. Das Ziel ist, dass wir ausreichend kostengünstigen Wohnraum für die Dormagenener schaffen und dafür sind diese Kosten im Verhältnis überschaubar.

Die CDU ist mehr als skeptisch, können Sie die Zweifel verstehen?

Dries Die CDU hat noch Informationsbedarf und deswegen einen umfassenden Fragenkatalog erstellt. Das ist ja per se ja auch nicht schlimm. Bei einigen der gestellten Fragen, ist mir der Hintergrund allerdings nicht klar. Dass die Stadt Dormagen auch an Privatpersonen Wohnungen vermietet, geht ja eindeutig aus Unterlagen des Eigenbetrieb hervor. Dabei handelt es sich vor allem um die ehemaligen Platzwartwohnungen auf den Sportanlagen. Da diese Anzahl relativ überschaubar ist, frage ich mich schon, was die Fragen nach Wohnungsgrößen, Belegung und Mietausfällen bezwecken soll. Auch wenn die Angaben anonymisiert sind, wären durch die Veröffentlichung Rückschlüsse auf Mieter immer noch verhältnismäßig einfach. Das hilft mir aber nicht bei der Entscheidung, ob ich eine städtische Wohnungsbaugesellschaft gründen möchte. Auch lassen sich dadurch keine Rückschlüsse auf eventuelle spätere Mietausfälle bei einer breiter aufgestellten Vermietung ziehen. Ob noch einige Mitglieder der CDU in einer alten „Privat-vor-Staat“-Ideologie verhaftet zu sein, will ich nicht beurteilen. Uns jedenfalls sprechen Bürger immer wieder auf die Probleme auf dem Wohnungsmarkt an. Aber auch in unseren eigenen Reihen sind die Probleme eben bekannt. Diese Probleme wollen wir aktiv angehen, denn unseres Erachtens gehört das Schaffen von Wohnraum auch zur öffentlichen Daseinsvorsorge. Der aktuelle Stand hat gezeigt, dass der Markt, also nur private Initiativen, nicht ausreichen

