Sozialdemokraten in Dormagen : SPD zieht positive Bilanz der „Woche der Begegnung“

Dormagen Die vierte Auflage des intensiven Gesprächsangebots in Dormagen hatte viele unterschiedliche Schwerpunktthemen.

Die Treffen zwischen Kommunalpolitik und den Dormagenern waren auch bei der vierten Auflage sowohl in der Form als auch vom Inhalt her ganz unterschiedlich: Ob traditioneller Infostand, gemeinsames Mittagessen, Diskussionsabend oder ein ganz persönliches Gespräch – die Bandbreite war groß. Am Grillstand animierten leckere Würstchen nicht nur zu Spenden für den guten Zweck, sondern auch zu lockeren Gesprächen über alle möglichen Themen. „Um die Wünsche für eine Bebauung auf großen Gartengrundstücken ging es in Delrath, während an einem anderen Abend über das Thema ,Political Wars’ richtig debattiert werden konnte“, zählt Müller zwei Beispiele auf. Ein vertraulicher Gedankenaustausch mit Mitarbeitenden und Kunden der Tafel war bei einem gemeinschaftlichen Mahl in der Arbeiterwohlfahrt möglich. „Emotional sehr berührend war auch ein Gespräch mit zwei Müttern, deren Kinder von der Stoffwechselerkrankung Mukoviszidose betroffen sind“, so Müller. Bei einem „Stammtisch“-Gespräch in Delhoven sei hingegen schnell klar geworden, „dass man mit den lokalen Politikerinnen und Politikern auch viel Spaß haben kann“, so der SPD-Vorsitzende.