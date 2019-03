Forderung für Dormagen-Zons: SPD will Parkplätze am Flügeldeich länger sichern

SPD will Parkplätze am Flügeldeich länger sichern

Zons Die momentan angespannte Parkplatzsituation in Zons hat die Zonser SPD dazu veranlasst, sich dafür einzusetzen, dass die Parkplätze am Flügeldeich länger erhalten bleiben als geplant.

Der Flügeldeich-Parkplatz soll teilweise bebaut werden. Der CDU-Ortsverband Zons hatte dies im Februar scharf kritisiert. Die SPD-Ortsvereinsvorsitzende Doris Rexin-Gerlach sieht nun zumindest aktuell auch noch Bedarf für weiteren Parkraum: „Solange die Tiefgarage nicht wieder benutzbar ist, sollten zumindest dieses Jahr noch alle Parkplätze am Flügeldeich erhalten bleiben, damit die Anwohner auch in der Touristensaison noch Chancen haben, einen Stellplatz zu finden“, teilt die Sozialdemokratin jetzt in einem Schreiben an die Medien mit.