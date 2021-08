SPD in Dormagen : Informationen im Katastrophenfall verbessern

Im Katastrophenfall sollen die Dormagener besser informiert werden, fordert die SPD. Foto: TSV/Albrecht/Schirmer

Dormagen Die SPD will sich dafür einsetzen, dass in Dormagen bessere Vorkehrungen für Katastrophen wie an der Ahr getroffen und die Bürger konkrete Informationen an die Hand bekommen.

„Wir regen deshalb zum Beispiel an, dass jedes Jahr ein Flyer an alle Haushalte verteilt wird, der unter Berücksichtigung der lokalen Gefahrenlage die wichtigsten Informationen über Vorsorge, Ansprechpartner und Anlaufstellen in einem markanten Layout informiert“, sagt Fraktionsvorsitzender Michael Dries.

„Die Folgen des Klimawandels erreichen uns genau jetzt“, ist sich Dries sicher. Er war mit vielen anderen Dormagenern im Ahrtal, um bei den von der Stadt organisierten Aufräumarbeiten nach der Flutkatastrophe im Juli zu helfen. „Auch wenn nun endlich viel mehr große Maßnahmen für den Klimaschutz getroffen werden, sind wir uns bewusst, dass damit die erheblichen Probleme nicht in wenigen Jahren gelöst werden können - das braucht zum Teil noch Jahrzehnte“, so Dries weiter. „Deshalb müssen uns jetzt darum kümmern, dass wir auf die Folgen solcher Gefahrenereignisse vorbereitet sind.“ Dies gilt insbesondere für Katastrophenlagen, in denen ganze Bereiche der Infrastruktur wegbrechen.

Nach Ansicht der Sozialdemokraten reichen die derzeitigen Vorkehrungen allerdings nicht. „Wir haben uns so an Wetterwarnungen gewöhnt, dass wir sie im Rahmen der Informationsflut oft gar nicht mehr wahrnehmen“, erklärt Carsten Müller, umweltpolitischer Sprecher der SPD. Und auch speziell die Nähe zu Betrieben sei „Alltag“, so dass eher unwahrscheinliche Gefahrenpotentiale oft gar nicht mehr bis ins Bewusstsein dringen. „Wir müssen uns aber immer wieder über mögliche Gefahrenlagen klarwerden und die dafür richtigen Verhaltensweisen verinnerlichen.“ Durch wiederkehrende aktuelle und kurzgefasste Hinweise, die in jedem Briefkasten liegen, würden die Menschen jedoch immer wieder aufmerksam.

Die SPD regt an, in regelmäßigen Zeitabständen Informationstage zum Thema „Sicherheit und Verhalten im Katastrophenfall“ durchzuführen.

(schum)