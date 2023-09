“Fall Haus Bismarck“ SPD Dormagen fordert Unterstützung für Gastronomie und Kommunen

Dries erklärt dazu: „Die Petition zur Unterstützung des Gasthauses hat zu Recht bereits breite Unterstützung erfahren. Das Haus Bismarck ist seit Jahrzehnten eine feste Institution in Dormagen und hat eine hohe soziale Bedeutung für die Gemeinschaft in Dormagen. In den letzten Jahren wurde seitens der Stadt die Genehmigungssituation der Gaststätte sehr wohlwollend ausgelegt. Leider sind es die gerichtlichen Entscheidungen, die der Stadt und dem Gasthaus das Leben schwer machen.“