SPD-Antrag: Tiny Forest in Dormagen „Kleine Wälder“ sollen Klima verbessern

Ein Wald, der sich nicht nur nicht zum Spazierengehen eignet, sondern in dem es sogar verboten ist? Ein solches Projekt soll es bald in Dormagen geben. Was auf den ersten Blick merkwürdig klingt, ist ein spannender Baustein im Rahmen des Klimaschutzes. Die SPD hat jetzt im Umweltausschuss einen Antrag vorgelegt, mit dem die Stadt aufgefordert werden sollte, die sogenannte Miyawaki-Methode zu berücksichtigen. Dabei handelt es sich um Kleinst-Wälder, die unter bestimmten Kriterien angepflanzt und dann mehr oder weniger sich selbst überlassen werden.