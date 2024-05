Spantenstich in Dormagen Erweiterungsbau am Augustinushaus: Mehr Pflegeplätze für Senioren

Der Bedarf ist hoch, die Nachfrage groß: Das Augustinushaus in Dormagen will sein Angebot erweitern und baut dazu ein zusätzliches Gebäude auf dem Gelände. Am Dienstagvormittag wurde mit dem Spatenstich nun der offizielle Baubeginn des Erweiterungsbaus gefeiert. „Wir freuen uns, dass es nach einer langen Planungsphase endlich losgeht“, sagt Einrichtungsleiter Thomas Schindler zu Beginn.