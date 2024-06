Sparmaßnahmen in Dormagen Scharfe Kritik an Reduzierung der Grünschnittarbeiten

Olaf Temp hält das Argument des Klimaschutzes für eine „faule Ausrede“, wie er sagt. Der Grünschnitt werde seiner Meinung nach nur wegen der Einsparungen reduziert. Sparmaßnahmen seien grundsätzlich zwar nötig, „aber man kann nicht auf der einen Seite die Grundsteuer erhöhen und auf der anderen Seite dem Bürger wieder etwas wegnehmen“, sagt er. „Der Bürgermeister nimmt den Menschen das bisschen Oase, das es hier gibt“, so Temp, der sowohl als Bürger wie als Ausschussmitglied der Zentrumspartei spricht. In Delrath sei der Altenpark an der Wilhem-Zaun-Straße total verwildert, dort gingen gerne auch ältere Menschen spazieren. Aus diesem Grund hat er einen offenen Brief an den Bürgermeister geschrieben und diesen auch bei Facebook veröffentlicht. Temp, der auch Pate einer Hundestation in diesem Park ist, käme kaum noch an die Station, um Beutel nachzufüllen, ohne sich an Dornen durch wuchernde Sträucher zu verletzen. „Daher habe ich beschlossen, das Befüllen der Station so lange einzustellen, bis diese wieder die Pflege erhält wie es sich für einen Bürgerpark gehört“, sagt er. Ohne die Kotbeutel werde es für Hundehalter schwieriger, die Hinterlassenschaften der Vierbeiner zu entfernen, „wenn er die Hinterlassenschaft in der ungepflegten Parkanlage mit dem sehr hohen Gras überhaupt noch findet“, meint Temp. Es sei sicher löblich, den Insekten mehr Platz einzuräumen, aber das müsse mit mehr Planung geschehen und auch vernünftige Pflanzen dafür eingesetzt werden, die Bienen und Co. Nahrung geben, ist er überzeugt.