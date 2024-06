Naturmoos und große Bildschirme Sparkasse Nievenheim hat nach Umbau wieder geöffnet

Das Ergebnis kann sich sehen lassen – so die Meinung der Besucher am Wiedereröffnungstag, die sich freuten, „ihre“ Filiale wiederzuhaben. Den Umbau sieht Proebster als deutliches Bekenntnis der Sparkasse zum Standort Nievenheim. „Unsere Kunden wünschen sich ihre Sparkasse vor Ort, der stationäre Vertrieb ist und bleibt daher sehr wichtig für uns. Deshalb haben wir hier in Nievenheim – wie auch bereits an anderen Standorten – ganz bewusst in so großem Umfang in die Zukunft der Filiale investiert.“