Sparvorschlag des Bürgermeisters Großprojekte künftig nur noch mit Fördermitteln

In Dormagen ist die prekäre Finanzsituation der Stadt in der vergangenen Woche öffentlich geworden. Bürgermeister Lierenfeld hatte in einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz mitgeteilt, dass es im Haushalt jährlich ein Defizit von zehn bis 15 Millionen Euro geben werde. In der Ratssitzung am Donnerstag ließ Lierenfeld durchblicken, dass man Großprojekte künftig nur noch machen werden, wenn es dafür Fördermittel (von Bund und Land) geben wird.