Landwirtschaft in Dormagen : Wertschätzung für regionale Produkte wie Spargel steigt

Dormagen Zu Ostern gab es bei vielen Dormagenern frischen Spargel, zumindest waren die Hofläden gut besucht, wo es Spargel von 11 bis 16 Euro fürs Kilo gab. So standen auf dem Grenzhof von Hans-Josef Berchem zwischen Zons und Stürzelberg (täglich von 9 bis 18.30 Uhr) die Kunden geduldig und mit Abstand Schlange am Verkaufswagen.

Die Landwirte haben auf die Vorgaben in der Corona-Krise reagiert, so trennt im Hofladen des Wittgeshofs in Nievenheim (montags bis freitags 9 bis 18.30 Uhr, samstags von 8 bis 18 Uhr, sonntags von 9 bis 13 Uhr) jetzt Acrylglas die Ware von den Kunden, zudem sorgen Abstandsstreifen auf dem Boden für möglichst wenig Kontakt. „Die Kunden sind sehr diszipliniert und halten sich daran“, berichtet Anne Leuffen. Eine Erfahrung, die auch Ute Feiser aus Broich gemacht hat, deren Familie den Hofladen (montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr, samstags von 9 bis 18 Uhr, sonntags von 9 bis 14 Uhr) zur „Einbahnstraße“ erklärt hat: „Das kommt sehr gut bei unseren Kunden an, auch wenn sie draußen warten müssen.“