Soziales in Dormagen : Tafel startet Spendenaktion für ihren Neubau in Rheinfeld

Dormagen Ab Montag können die Dormagener ihrer Tafel beim Crowdfunding-Projekt der VR Bank helfen. Zunächst müssen 100 Fans gefunden werden, dann sollen 25.000 Euro gesammelt werden.

Es ist ganz klar: Die Tafel Dormagen, unter der Leitung von Claudia Manousek, leidet unter akuten Platzproblemen am jetzigen Standort an der südlichen Kölner Straße. Nachdem seit September auch der Bio-Container aufgrund eines Hausbaus im Umfeld der Tafel nicht mehr genutzt werden kann, ist es umso wichtiger, den Umzug nach Rheinfeld voranzutreiben. Denn dort möchte die Tafel den dringend benötigten Neubau mit Lager und Kühlhaus verwirklichen: „Dann sind unsere Logistikprobleme vorbei“, sagte Manousek vor ein paar Wochen.

Am Montag, 2. November, startet nun ein Crowdfunding-Projekt, das mit Unterstützung der VR Bank auf deren Spendenportal unter www.vrbankeg/spendenportal im Internet. Insgesamt werden knapp 800.000 Euro für den Neubau in Rheinfeld benötigt. Zwar hat die Tafel einige Rücklagen gebildet, ist aber nach wie vor auf Einzelspender angewiesen. Manousek betont: „Das Schöne an dieser Plattform ist, dass uns hier auch jede Kleinspende ab fünf Euro bereits zugutekommt, denn für jeden Spender legt die VR Bank auch noch einmal fünf Euro obendrauf.“ Die Tafel freue sich über jeden Euro: „Denn nur in einer großen Spendengemeinschaft lässt sich Vieles erreichen“, so Manousek.