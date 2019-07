Soziale Stadt Dormagen-Horrem : Live-Musik-Abende am Dorfanger sind gut gestartet

Live-Musik-Abende am Dorfanger sind gut gestartet

Am Mittwoch gibt’s wieder Live-Musik auf dem Dorfanger. Foto: Astrid Lüpschen

Horrem Am ersten musikuntermalten Treffen „Sommer auf dem Dorfanger“ nahmen zahlreiche Horremer und Gäste teil.

Die Premiere für diesen Sommer ist geglückt: Am ersten musikuntermalten Treffen „Sommer auf dem Dorfanger“, unterstützt von der Sozialen Stadt Horrem, nahmen zahlreiche Horremer und Gäste teil. „Die Stimmung war super, und der Abend war sehr gut besucht“, zieht Astrid Lüpschen vom Hotel Weilerhof ein positives Fazit. Zahlreiche Besucher hörten der Dormagener Schlagzeugschule von Manfred Schirdewan zu. Das Team vom Weilerhof, zu dem außer Astrid Lüpschen noch ihr Sohn Jannes Lüpschen und Linus Binder gehörten, kümmerte sich um die Getränke- und Imbiss-Versorgung der Gäste.

Am Mittwoch, 24. Juli, tritt Sänger und Gitarrist Luca Bradley auf, der bereits ein kurzes Dorfanger-Gastspiel gegeben hat. Am 14. August spielt Herzbeat, bevor Luca Bradley erneut am 4. September auftreten wird. Angesetzt sind die „Sommerabende“ immer von 18 bis 21 Uhr auf dem Dorfanger, dem Mittelpunkt Horrems.