Sortieren in Dormagen : Metall gehört nicht in die Gelbe Tonne

Die verschiedenen Tonnen sollten richtig genutzt werden. Foto: EGN

Dormagen 1. Altglascontainer Die im Dormagener Stadtgebiet verteilt aufgestellten Altglascontainer, die neben Glasflaschen und Marmeladengläsern auch Flakons und Konservengläser aufnehmen, nach Farben getrennt nutzen: Farbloses Glas gehört in den Weißglascontainer, braunes in den Braunglascontainer und grünes sowie alle anderen Farben, so auch blaues Glas, gehören in den Grünglascontainer.

Auf keinen Fall sollten Glühbirnen oder Fensterglas in die Glascontainer eingeworfen werden.

2. Biotonne Nicht in die Biotonne gehören: Fischgräten, Knochen, Sand, Schlamm, Speisereste und Steine. Dafür dürfen Eierschalen, Haare, Hecken- und Rasenschnitt, Laub, Kaffeesatz, Obst- und Salatreste, Schnittblumen und Teebeutel in die Biotonne.

3. Papiertonne Pappe, Papier, Prospekte, Telefonbücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Kataloge dürfen in die in Dormagen grüne Tonne. Draußen bleiben müssen beschichtetes Papier, Fotopapier und stark verschmutztes Papier.

4. Elektrogeräte Elektro- und Elektronikaltgeräte müssen seit dem 24. März 2006 getrennt gesammelt und wiederverwertet werden. Seitdem müssen die Hersteller Elektroaltgeräte zurücknehmen und entsorgen.