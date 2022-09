Sommerfest in Dormagen : Ninjas feiern buntes Fest im Raphaelshaus

Sommerfest in Dormagen

Dormagen Bereits in früheren Jahren gestaltete das Jugendhilfezentrum mit allen Kindern und Jugendlichen regelmäßig ein kunterbuntes Sommerfest.

In den vergangenen drei Jahren war dies nicht möglich, weshalb die im Raphaelshaus lebenden Mädchen und Jungen das diesjährige Event begeistert feierten. 240 Kinder und Jugendliche, die in stationären und teilstationären Gruppen betreut werden, trafen sich bei sommerlichen Temperaturen, um in sportlichen und spielerischen Wettbewerben das Siegerteam zu ermitteln.