Begegnungsfest in Dormagen : Am Sonntag Sommerfest des Integrationsrates in Zons

Am Sonntag Sommerfest des Integrationsrates in Zons

Begegnungsfest in Dormagen

Kolumbianerinnen beim Sommerfest 2017 in Horrem. Foto: Berns, Lothar (lber)

Zons Es wird wieder bunt und fröhlich beim 13. Sommerfest des Integrationsrates der Stadt Dormagen. Folklore, Rock & Pop, Gesang und Tanz zu verschiedenen musikalischen Stilen, dazu internationale Köstlichkeiten, jede Menge interessante Infos und Kinderspaß: Auf diese Attraktionen können sich alle freuen, die am Sonntag, 30. Juni, von 11 bis 18 Uhr das Sommerfest auf dem Gelände des Sportzentrums Zons an der Wilhelm-Busch-Straße 67 besuchen.

Jedes Jahr zieht das Sommerfest zahlreiche Gäste an, die erleben können, wie vielfältig Dormagen ist. Der Schirmherr, Chempark-Leiter Lars Friedrich, ist sich sicher: „Auf dem Sommerfest können wir über das friedliche Zusammenleben verschiedener Nationen in unserer Stadt nicht nur reden, sondern es tatsächlich erleben, indem wir beim gemeinsamen Feiern mit den Menschen ins Gespräch kommen.“ Nichts sei besser für den Abbau von Klischees und Vorurteilen als die persönliche Begegnung: „Das ist auch unsere tagtäglich gemachte Erfahrung im Chempark, wo über 30 verschiedene Nationalitäten unter einem Dach miteinander erfolgreich arbeiten“, so Friedrich.