Lago di Strabi in Dormagen Hotspot für Wasserspaß und Entspannung

Seit der Wakebeach 257 vor elf Jahren eröffnet wurde, hat sich am See einiges getan. Vor allem im Sommer ist die Location bei jungen Leuten sehr beliebt. Laut den Machern kann man hier die „chilligste Session“ erleben, heißt: Wasserski oder Wakeboard sowie mit dem „Banana Boot“ fahren. Doch nicht nur das geht am Lago di Strabi: Ein besonderes Yoga bietet Nina Liz Petig an. Die Macherin von Kolibri Yoga aus Köln lädt Yogis zum SUP-Yoga bei Mondschein oder Sonnenaufgang auf den See ein. Wer lieber die Nase in den Wind hält, sollte dem Yachtclub Bayer Leverkusen einen Besuch abstatten. Hier kann jeder seinen Bootsführerschein machen, Segeln lernen, und Kinder sind herzlich willkommen. Einen Tag am Strand kann man im Strandbad verbringen. Außerdem bietet das Ufer des Lago di Strabi jedes Jahr eine spektakuläre Kulisse für das Festival „Strabi Open Air“. Dieses Jahr am 6. September.