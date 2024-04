Sohn verletzt Vater mit Messer Mordkommission ermittelt in Dormagen

Am späten Sonntagnachmittag (28. April) ging gegen 16.50 Uhr bei der Polizei ein Notruf ein: Ein 72 Jahre alter Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Kastanienweg war blutend aufgefunden worden, eine Zeugin hatte den Mann gesehen und die Polizei verständigt, wie Polizeisprecherin Claudia Suthor auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war es zuvor zu einem Streit zwischen dem Mann und seinem 37-jährigen Sohn gekommen. Während des Streits verletzte der Sohn offenbar seinen Vater mit einem Messer am Hals und entfernte sich dann vom Tatort. Als Polizei und Rettungskräfte eintrafen, war der Tatverdächtige nicht mehr anwesend, das Opfer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.