Klavier, Gitarre oder Schlagzeug So war der Tag der offenen Tür an der Musikschule Dormagen

Die neunjährige Helene Schmitz nutzt die Gelegenheit und probiert es zusammen mit ihrem Bruder gleich aus. Dank der Anweisungen des Musiklehrers erklingen nach wenigen Handgriffen Töne aus dem Instrument. „Meine Tochter ist schon immer hier in der Musikschule. Sie war schon bei der musikalischen Früherziehung, hat dann beim Instrumentenkarussell mitgemacht, ist im Ensemble und lernt jetzt seit einem Jahr Geige“, erzählt Helenes Mutter Natalie Schmitz. Die Familie besucht jährlich den Tag der offenen Tür. „Ich finde, das ist eines der schönsten Feste von der Musikschule im Jahr. Die Kinder können hier ganz frei und in Ruhe alle Instrumente ausprobieren, die Lehrer nehmen sich viel Zeit für sie und erklären alles“, so Natalie Schmitz. Am Ende könnten die Kinder sich entscheiden, welches Instrument sie am liebsten erlernen möchten.