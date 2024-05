Statistik zur Abfallmenge So viel Müll hat Dormagen 2023 verbraucht

Dormagen · In einigen Regionen hat sich die Müllmenge deutlich reduziert. Das ist auch in Dormagen erkennbar, in einigen Bereichen ist die Müllmenge aber auch gestiegen.

27.05.2024 , 04:50 Uhr

Die Dormagener entsorgten 2023 mehr Biomüll. Foto: dpa/Peter Steffen

Der Müll hat sich 2023 am Rhein, Erft und Gillbach im Vergleich zum Corona-Jahr 2021 reduziert. Das wurde kürzlich vom Amt für Umweltschutz im Planungs-, Klima- und Umweltausschuss des Rhein-Kreises Neuss vorgestellt. Und wie sieht es in Dormagen aus? Wir haben bei Benjamin Josephs, Pressesprecher im Rhein-Kreis-Neuss nachgefragt. Die Zahlen zeigen: Die Abfallmengen haben sich 2023 im Vergleich zu 2022 in einigen Bereichen reduziert. Der Hausmüll sank leicht von 14.034 Tonnen in 2022 auf 13.931 Tonnen im Jahr 2023. Auch beim Sperrmüll ist ein Rückgang von 1962 Tonnen auf 1917 Tonnen zu verzeichnen. Beim Bioabfall sieht es anders aus: Im Jahr 2022 wurden 5232 Tonnen gesammelt, 2023 waren es 5597 Tonnen. Die Bündelsammlung hingegen ist weniger geworden. Hier gibt es einen Rückgang von 137 auf 129 Tonnen. Ein leichter Anstieg ist allerdings bei den Schadstoffen erkennbar: von 38 Tonnen im Jahr 2022 auf 40 Tonnen in 2023. Beim Glas gab es dagegen einen Rückgang: Die Menge verringerte sich von 1350,51 Tonnen auf 1300,87 Tonnen. Auch Leichtverpackungen wurden weniger entsorgt: Die Menge sank von 1974,82 auf 1956,43 Tonnen im. Papier, Pappe und Kartonagen wiesen mit 3380,26 auf 3136,84 Tonnen einen deutlichen Rückgang auf.

(sku)