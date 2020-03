Die Epidemie in Dormagen : So trotzen die Chemieunternehmen dem Coronavirus

Dormagen Die großen örtlichen Firmen arbeiten ständig an der Verringerung des Ansteckungsrisikos.

Bei Currenta arbeite etwa ein Drittel der Belegschaft im Homeoffice, berichtete Unternehmenssprecher Mathias Scheithauer am Donnerstagnachmittag. An den Arbeitsplätzen in den Chemparks in Dormagen, Leverkusen und Krefeld seien Reinigung und Desinfektion verstärkt worden, die Raumnutzung sei zum Teil verändert worden, damit die Mitarbeiter möglichst weit voneinander tätig sein können. Denkbar ist, dass es darüber hinaus an den Eingangstoren der Chemparks zu weiteren Maßnahmen kommt. „Wir denken von Tag zu Tag“, sagt Scheithauer. Stand Donnerstagnachmittag seien neun Personen, die in Verbindung zu einem Chempark stehen, positiv auf das Virus getestet worden, davon niemand aus Dormagen. „Keine dieser Personen hatte zuvor einen der Chemparks betreten“, betonte Scheithauer. Bei Currenta können Beschäftigte auch via firmeneigenem Intranet Fragen zum Virus stellen, die dann möglichst schnell von Fachleuten beantwortet werden.