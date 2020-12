Ein Rundgang : So idyllisch leuchtet das weihnachtliche Zons

So idyllisch leuchtet das weihnachtliche Zons

Von liebevoll dekorierten Fenstern bis zu fulminant illuminierten Bäumen – beim Gang durch die Altstadt kommt Weihnachtsflair auf.

Bewohner und Besucher Zons’ können sich an einer neuen Weihnachtsbeleuchtung erfreuen. Zahlreiche Elemente in der Altstadt und vor dem Rheintor tauchen den mittelalterlichen Stadtteil in weihnachtliches Licht. Unsere Fotografin Melanie Zanin hat einige Eindrücke festgehalten.