Kita-Navigator Dormagen : In fünf Schritten zum Kita-Platz

Dormagen Bis zum 31. Januar sollten Eltern ihre Kinder im Kita-Navigator der Stadt angemeldet haben, wenn sie ab 1. August zum Start des neuen Kita-Jahres eine Betreuung für ihr Kind sicherstellen wollen. So funktioniert es.

. Bisher konnte die Stadt allen Kindern einen Platz in einer Kita oder Tagespflege vermitteln, nur nicht unbedingt in der Wunsch-Kita und im eigenen Stadtteil.

Kita suchen Im Internet https://dormagen.kita-navigator.org aufrufen und auf „Jetzt Kita finden und vormerken“ gehen. Dabei gibt es drei Möglichkeiten: Die Umkreissuche für Dormagener Adressen in einem Radius von ein bis fünf Kilometern, die Stadtteilsuche, wobei zu Hackenbroich auch Hackhausen angeklickt werden muss, und die Kita-Namensuche nach einer Kita und Großtagespflegestelle.

Kita auswählen Unter den 60 Kitas und Großtagespflegestellen kann dann eine ausgewählt werden.

Registrieren Mit ihren persönlichen Daten registrieren sich die Eltern dann beim Navigator und schicken die Kita-Vormerkung für ihr Kind ab. Die Online-Vormerkung über den städtischen Kita-Navigator reicht generell aus. Für eine Betreuung in der Kindertagespflege müssen die Eltern darüber hinaus die Kindertagespflege-Fachberaterin Gabriele Schwieters unter 02133 2500202 kontaktieren.

Bescheid abwarten Die Platzvergabe erfolgt ab Februar und kann bis Ende Mai andauern. Wann eine Kita, Kindertagespflege bzw. Großtagespflege mit den Eltern in Kontakt tritt, entscheidet die jeweilige Leitung bzw. Kindertagespflegeperson selbst.

Betreuungsvertrag unterzeichnen Die Eltern schließen einen Betreuungsvertrag mit der Kita, Kindertagespflegeperson bzw. Großtagespflege, die ihnen eine Platzzusage erteilt hat. Das Prozedere ist vom jeweiligen Träger abhängig.