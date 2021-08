Stadtverwaltung in Dormagen : Andrea Bach hat für alle ein offenes Ohr

Dormagen Die Mitarbeiterin des Bürgeramtes und ihre Kollegen setzen auch in Coronazeiten auf Bürgernähe. Anfragen beantworten sie persönlich, per E-Mail und telefonisch.

Besuche auf dem Rathaus oder bei anderen Behörden sind für viele Menschen ein Graus. Lästig, zeitaufwändig, bürokratisch: So lauten nur einige der typischen Klischees derjenigen, die nur selten mit Ämtern zu tun haben. Die Stadt Dormagen will solche Vorurteile entkräften. Ihr Rezept dafür: Bürgernähe und Menschlichkeit. Dafür stehen an erster Stelle die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein, die im Publikumsverkehr arbeiten und täglich mit den Einwohnern zu tun haben. Hauptanlaufstelle für Anliegen verschiedener Art ist das Bürgeamt, in dem zum Beispiel Andrea Bach tätig ist.