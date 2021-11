„Smart Industrial City“ : Historisches Rathaus entsteht in 3D

Historisches Rathaus entsteht in 3D

Dormagen Das Historische Rathaus in Dormagen gibt es demnächst auch in der virtuellen Welt. Es wurde als Teil des „Smart Industrial City“-Projektes gescannt.

In diesem Jahr dreht sich in Dormagen vieles um den sogenannten „Digitalen Zwilling“ und die damit einhergehende Datengewinnung. Als ein Teilprojekt der „Smart Industrial City“ wird nun auch das Historische Rathaus gescannt und soll als dreidimensionales Modell enstehen.

Für die Entstehung des Modells sorgt das Vermessungsbüro Kappas, das die Geometrie des Dormagener Rathauses mit einem 3D-Laserscanner ausgemessen hat. Das Abtasten des Gebäudes mittels Laserstrahl dauerte mehrere Stunden. Dabei erfasste der aufgestellte Scanner das Gebäude in Breite, Höhe und Tiefe. „Es entsteht beim Scan kein fertiges Modell, sondern eine Punktewolke, die am PC nachbearbeitet werden muss“, erzählt Jan-Dominik Kappas. Pro Stunde eingescannter Daten sind nach derzeitigem Stand etwa vier Stunden händische Verarbeitung nötig. In den nächsten Tagen soll das 3D-Modell des Bauwerks fertig sein.