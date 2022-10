Auftaktsitzung in Zons : Karnevalisten stehen in den Startlöchern

Zons Die KG Rot Weiß Feste Zons steht in den Startlöchern für die bald beginnende Karnevalssession. Los geht es am Samstag, 12. November, mit der Auftaktsitzung der Karnevalsgesellschaft.

Das Abendprogramm mit Tanz, Gesang, Büttenrede und anschließendem Ausklang beginnt um 19.55 Uhr in der Pfarrscheune in Zons. Auftreten werden die Tanzgarde Rote Funken Zons, die Freizeitgarde „Gut am Glas“, die Tanzgarde Zons, die „Junge vum Maat“ und „deä Müllmann“. Einlass ist um 19 Uhr. Ein Höhepunkt der Festivität ist die Bekanntgabe der neuen Tollitäten, die die Karnevalisten in der kommenden Session anführen werden. Eine Kostümierung ist selbstverständlich erwünscht, Snacks und Getränke dürfen wie in jedem Jahr mitgebracht werden.