Silbersee in Dormagen Zentrum fordert Vortrag von Experten

Denn den Vortrag im März sieht das Zentrum kritisch: „Die vorgelegten Möglichkeiten einer Sanierung sind sicher fachlich bedenkenswert“, so Woitzik, „jedoch durch die Beauftragung durch den RWE nicht unabhängig. Hier spielen sicher verständliche privatwirtschaftliche Interessen eine Rolle, diese müssen aber nicht in zwingender Weise mit den Interessen der Stadt sowie Umweltschutzaspekten deckungsgleich sein.“ Das sagt die Stadt: Die Verwaltung empfiehlt, die Angelegenheit in den Umweltausschuss zu verweisen und unter Einbezug des Sachverständigen Altenbockum über die Fragestellungen in der Sitzung des Umweltausschusses zu erörtern.