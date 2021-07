Silbersee-Areal soll verkauft werden : Eidechsen in Dormagen werden umgesiedelt

Delrath Unter Leitung eines Fachbüros aus Köln wird derzeit eine Zauneidechsen-Population am Silbersee umgesiedelt, um so die Erschließung eines Teilbereichs samt Ansiedlung zu ermöglichen. Ein Vor-Ort-Eindruck.

Für Bürgermeister Erik Lierenfeld ist es sehr wichtig, dass der Experte vor Ort seine Arbeit und die Thematik erklärt, damit Bürger und Umwelt- und Natuschutzverbände beruhigt sind, dass alles seine Ordnung hat. Die Umsiedlung ist ein Auftrag von RWE Power. Das Unternehmen will das Silbersee-Areal an die Stadt verkaufen, die wiederum in den nächsten Jahren dort Unternehmen ansiedeln und möglichst viel Gewerbesteuer erzielen will. Lierenfeld spricht vom „vielleicht größten Gewerbegebiet, dass in Dormagen jemals entwickelt werden wird. Zumindest aber in den nächsten 30 Jahren“. Einen Interessenten gibt es bereits, der im Gebiet nahe der Bundesstraße 9 eine Fläche kaufen will. „Unterschrieben ist noch nichts“, so der Bürgermeister. Die Stadt will aber - ausgehend von der Edisonstraße - eine 150 Meter lange Erschließungsstraße in das Areal bauen. Das wiederum ist erst erlaubt, wenn die Umsiedlung der geschützten Tiere in diesem Bereich abgeschlossen ist. Dafür sind zwei Jahre veranschlagt. Vielleicht dauere es auch länger, so Lierenfeld.