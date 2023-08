Umwelt in Dormagen Der Schmutz am Silbersee

Langeweile dürften die Studenten an der RWTH Aachen, die bei Professor Michael Altenbockum und bei seinem Gesellschaftspartner Klaus Blomquist Vorlesungen zum Thema Geologie und ähnlichem besuchen, in diesen Veranstaltungen wohl kaum verspüren. Die Art und Weise, in der die beiden von der Stadt Dormagen als Gutachter bestellten Lehrbeauftragten der Hochschule das von Grundeigentümer RWE in Auftrag gegebene Erstgutachten zum stark mit Giftstoffen belasteten Silberseegelände zerpflückten, bot den Teilnehmern der gemeinsamen Sitzung von Umwelt- und Planungsausschuss jedenfalls beste Unterhaltung am Freitagabend. Und Bürgermeister Erik Lierenfeld, der zwar nach einer Operation noch Rekonvaleszent ist, seinen Genesungsprozess aber eigens für die Sitzung unterbrochen hatte, stellte nach dem Vortrag von Altenbockum und Blomquist klar: „Die Stadt hat nicht vor, das Silbersee-Gelände zu kaufen.“