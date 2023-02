Silbersee in Dormagen „Arsenschlamm nach Vorschrift entsorgt“

Der Rhein-Kreis reagiert in der Diskussion um das verseuchte Silbersee-Areal auf den im Raum stehenden Vorwurf, mit Arsen vergifteter Klärschlamm sei möglicherweise nicht ordnungsgemäß entsorgt worden. Der Aufsichtsbehörde lägen jetzt, so Kreisumwelt- und Gesundheitsdezernent Gregor Küpper, „zusätzliche Belege vor, dass der arsenhaltige Schlamm, der auf dem ehemaligen Zinkhüttengelände am Silbersee entstanden ist, sowie weitere dort einst gelagerte Arsen-Abfälle Anfang der 1970er Jahre in vollem Umfang und ordnungsgemäß entsorgt worden sind.“